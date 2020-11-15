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9:46   15 Ноября 2020
Политика

Погребинский призвал Киев отказаться от языка ультиматумов и пропаганды

Погребинский призвал Киев отказаться от языка ультиматумов и пропаганды

Украинский политолог Михаил Погребинский посоветовал Киеву поставить себя на место жителей Донбасса и отказаться от языка ультиматумов и пропагандистских штампов.

Эксперт считает, что для того, чтобы начать диалог по ситуации с Донбассом, Киеву нужно начать реально оценивать ситуацию. В пример Погребинский привел ситуацию, когда человек приходит в поликлинику, а врач с ним общается на русском языке, после чего медика увольняют. Поэтому жители Донбасса не хотят возвращаться под контроль Киева.

"У них родной язык русский. Это Зеленский у нас такой замечательный, разумный и говорит, что его родной язык украинский. Какой у русскоязычного еврея родной язык украинский? Да еще в Кривом Рогу", — заявил эксперт.

По словам Погребинского, Киев должен дать понять Донбассу, что обе территории являются одной страной.

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#донбасс #украина #погребинский

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