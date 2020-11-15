9:25 15 Ноября 2020Политика
Жители Молдавии проголосуют во втором туре президентских выборов
Второй тур президентских выборов начался в Молдавии 15 ноября.
Второй тур президентских выборов начался в Молдавии 15 ноября.
В воскресенье открылись избирательные участки для голосования во втором туре на выборах президента Молдавии. Граждане республики выбирают главу государства, который будет руководить в течение четырех лет. Более двух тысяч избирательных участков Молдавии начали работу в 8:00 по московскому времени. За пределами республики открылись еще 139 пунктов.
В связи с пандемией коронавируса приняты необходимые санитарные меры. Избирателям необходимо носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.