Политику Зеленского назвали "террором и ущемлением" прав

Депутат Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал законопроект киевских властей об интернировании гражданских лиц.

Депутат Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал законопроект киевских властей об интернировании гражданских лиц.

Кабмин Украины предложил Верховной раде позволить на время конфликта в Донбассе отселять россиян в принудительном порядке. Речь идет о людях, которых СБУ сочтет "угрозой нацбезопасности". Также парламент Незалежной предложил разрешить определять порядок содержания интернированных лиц и военнопленных. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в украинском парламенте.

Медведчук резко раскритиковал подобные действия киевских властей. Заявление политика было размещено на официальном сайте фракции.

"Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения", — сказал депутат.

Он назвал "инициативу" кабмина об отселении мирных граждан созданием "концлагерей". Медведчук выразил уверенность, что за подобными законопроектами стоит желание удержать власть любой ценой.