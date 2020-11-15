Профессор Егоров раскрыл ключевую особенность вакцины от COVID-19 из России

Разрабатываемая в центре имени Чумакова вакцина от COVID-19 отличается от аналогов тем, что при ее создании используется цельный инактивированный вирус, а не отдельные антигены.

Разрабатываемая в центре имени Чумакова вакцина от COVID-19 отличается от аналогов тем, что при ее создании используется цельный инактивированный вирус, а не отдельные антигены.

Соответствующее заявление в интервью для URA.RU сделал Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров. Он уточнил, что за счет этой особенности, разрабатываемая вакцина позволит обеспечить наиболее широкую защиту организма от вируса.

"Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител", — пояснил Егоров.

По словам ученого, разработка вакцины будет ориентировочно завершена в феврале 2021 года. В настоящий момент она проходит стадию клинических испытаний.

В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины против коронавируса. Одна из них имеет название спутник "Спутник V". Ее разработали в НИИ имени Гамалеи. Второй препарат называется "ЭпиВакКорона". Его создали ученые из научного центра "Вектор".