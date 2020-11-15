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7:19   15 Ноября 2020
Политика

МИД Азербайджана опроверг сообщения об отзыве посла республики из России

МИД Азербайджана опроверг сообщения об отзыве посла республики из России

Баку не отзывал своего посла Полада Бюльбюль оглы из Российской Федерации. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Прежде некоторые СМИ распространили сообщения об отзыве посла Азербайджана из России. В МИД страны опровергли эту информацию.

"Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах — прерогатива президента Азербайджана", — сообщили в азербайджанском МИД.

В прошедший четверг посол Полада Бюльбюль оглы дал свой комментарий по поводу ситуации со сбитым российским вертолетом Ми-24 военными Азербайджана. По мнению дипломата, на войне "может случиться всякое". После этого посла начали критиковать. Помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал слова дипломата неуместными, а также выразил надежду на то, что это заявление посла не отразится на отношениях страны с Россией.

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#россия #азербайджан #Бюльбюль

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