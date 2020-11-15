МИД Азербайджана опроверг сообщения об отзыве посла республики из России

Баку не отзывал своего посла Полада Бюльбюль оглы из Российской Федерации. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Баку не отзывал своего посла Полада Бюльбюль оглы из Российской Федерации. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Прежде некоторые СМИ распространили сообщения об отзыве посла Азербайджана из России. В МИД страны опровергли эту информацию.

"Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах — прерогатива президента Азербайджана", — сообщили в азербайджанском МИД.

В прошедший четверг посол Полада Бюльбюль оглы дал свой комментарий по поводу ситуации со сбитым российским вертолетом Ми-24 военными Азербайджана. По мнению дипломата, на войне "может случиться всякое". После этого посла начали критиковать. Помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал слова дипломата неуместными, а также выразил надежду на то, что это заявление посла не отразится на отношениях страны с Россией.