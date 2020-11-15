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7:13   15 Ноября 2020
Политика

Польша обвинила Россию в порче свой репутации

Польша обвинила Россию в порче свой репутации

Россия является ключевой "угрозой" для Польши. Соответствующее заявление сделал глава пресс-центра министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

Москва якобы пытается выставить Варшаву не в лучшем свете перед странами Евросоюза, считает Жарин. Аналогичные обвинения он выдвинул против Китая и Германии. По словам Жарина, указанные страны неоднократно совершали информационные атаки на польскую сторону.

"Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада", — цитирует его СyberDefence24.

Жарин пояснил, что речь идет о разведывательной деятельности, "провокациях, дипломатических выпадах" и действиях Москвы в финансово-энергетическом секторе. Он не стал приводить доказательства своим словам, но добавил, что считает Польшу наиболее значимой страной Восточной Европы для НАТО.

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#россия #польша #репутация

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