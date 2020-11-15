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6:35   15 Ноября 2020
Политика

МО РФ: два самолета доставили российских миротворцев в Ереван

МО РФ: два самолета доставили российских миротворцев в Ереван

Два самолета Ан-124 "Руслан" доставили в аэропорт Еревана российских миротворцев и бронетехнику. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В сообщении ведомства отмечается, что самолеты доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, 30 миротворцев, а также средства материально-технического обеспечения.

После того как будет завершена разгрузка, осмотр и подготовка техники, подразделения совершат марш в три километра в район сосредоточения в городе Горис.

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#россия #миротворцы #ереван

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