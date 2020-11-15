Древняя церковь в Карабахе находится под защитой российских миротворцев

Основанный в IX веке храм Дадиванк в Карабахе находится под защитой миротворцев РФ. Об этом заявил директор информационной службы духовного центра ААЦ Иерей Ваграм Меликян.

Основанный в IX веке храм Дадиванк в Карабахе находится под защитой миротворцев РФ. Об этом заявил директор информационной службы духовного центра ААЦ Иерей Ваграм Меликян.

Глава центра Армянской апостольской церкви написал в Facebook, что храму ничего не угрожает. Он добавил, что в Дадиванке сейчас находятся несколько священнослужителей, которые продолжают свою работу.

Древний храм находится на территории Кельбаджарского района, который до 15 ноября должен вернуться под контроль Баку согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорно-Карабахской Республике. Договор был достигнут главами России, Армении и Азербайджана.