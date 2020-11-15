5:30 15 Ноября 2020Политика
Древняя церковь в Карабахе находится под защитой российских миротворцев
Основанный в IX веке храм Дадиванк в Карабахе находится под защитой миротворцев РФ. Об этом заявил директор информационной службы духовного центра ААЦ Иерей Ваграм Меликян.
Основанный в IX веке храм Дадиванк в Карабахе находится под защитой миротворцев РФ. Об этом заявил директор информационной службы духовного центра ААЦ Иерей Ваграм Меликян.
Глава центра Армянской апостольской церкви написал в Facebook, что храму ничего не угрожает. Он добавил, что в Дадиванке сейчас находятся несколько священнослужителей, которые продолжают свою работу.
Древний храм находится на территории Кельбаджарского района, который до 15 ноября должен вернуться под контроль Баку согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорно-Карабахской Республике. Договор был достигнут главами России, Армении и Азербайджана.