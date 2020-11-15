Врач Викулов объяснил значение "серой зоны" коронавируса

Результат теста на антитела к коронавирусной инфекции может быть не только отрицательным и положительным, но и сомнительным. Его и называют результатом из "серой зоны".

Результат теста на антитела к коронавирусной инфекции может быть не только отрицательным и положительным, но и сомнительным. Его и называют результатом из "серой зоны".

Об этом сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов. Он рассказал, что при сомнительном результате теста на антитела к коронавирусу нужно сделать диагностику в динамике, провести оценку клинической картины, а также применить другой метод диагностики, передает радио Sputnik.

Попадание результата теста в "серую зону" может быть из-за пренебрежения правилами подготовки к тестированию на коронавирусную инфекцию, заявил специалист. Достоверные и подробные сведения о COVID-19 в России и мире представлены на официальном портале стопкоронавирус.рф.