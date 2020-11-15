NI оценил успехи российского танка T-90 на экспортном рынке

Танк российского производства Т-90 за минувшие 30 лет блестящим образом зарекомендовал себя на экспортном рынке вооружения. Об этом заявили авторы издания National Interest.

Танк российского производства Т-90 за минувшие 30 лет блестящим образом зарекомендовал себя на экспортном рынке вооружения. Об этом заявили авторы издания National Interest.

Корреспонденты издания отметили, что российский танк включает в себя самые выдающиеся характеристики позднесоветских бронемашин, которые по мнению NI являются лучшими в своем классе.

"По сути, идея Т-90 — это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80", — отмечают авторы материала

Также в издании подчеркнули, что за счет своей трехуровневой системы защиты, универсального вооружения и доступности Т-90 стал хитом на рынке вооружения в развивающемся мире.

Авторы стать добавили, что российский танк и его вариации, которые до сих пор стоят на вооружении у многих стран, за последние 30 лет успел стать напоминанием, чего может достичь комбинация рентабельности и практичности.