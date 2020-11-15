Трамп заявил о многотысячной поддержке от американцев

Президент США Дональд Трамп в Twitter написал, что заручился поддержкой со стороны "сотни тысяч" американцев. Он добавил, что его избиратели не потерпят фальсификации на выборах.

Президент США Дональд Трамп в Twitter написал, что заручился поддержкой со стороны "сотни тысяч" американцев. Он добавил, что его избиратели не потерпят фальсификации на выборах.

Таким образом Трамп прокомментировал происходящее на марше в Вашингтоне, когда люди массово выходили на улицу, чтобы поддержать своего лидера.

"Сотни тысяч людей выказывают свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы", — написал глава Белого дома.

Действующий лидер Соединенных Штатов вновь раскритиковал работу СМИ за то, что они не транслируют достоверную информацию о количестве людей, вышедших на марш.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов продолжается уже 12 дней.