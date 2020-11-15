Планы на выборы в Ливии не нашли поддержки у "Братьев-мусульман"

Запрещенная в РФ террористическая организация "Братья-мусульмане" выступила с протестом против проведения выборов в Ливии в 2021 году. Их решение объяснил политолог Андрей Кошкин.

Запрещенная в РФ террористическая организация "Братья-мусульмане" выступила с протестом против проведения выборов в Ливии в 2021 году. Их решение объяснил политолог Андрей Кошкин.

Боевики данной террористической организации являются членами Партии справедливости и строительства. Они принимают участие в Форуме политического диалога, проходящем сейчас в Тунисе. Во время переговоров они предложили провести национальные выборы в стране в декабре 2021 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Против их предложения выступили члены Высшего государственного совета (ВГС). Согласно исследованиям, глава ВГС Халед аль-Мишри и представители Правительства национального согласия (ПНС) Ливии находятся в конце рейтинга поддержки среди местных деятелей. Лидерские позиции уверенно удерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Политолог и военный эксперт Андрей Кошкин предполагает, что "Братья-мусульмане" выступают против выборов из-за боязни проиграть. По его словам, террористы намерены тянуть время, чтобы дождаться выгодных для себя условий.