Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:21   15 Ноября 2020
Политика

Трамп указал на необходимость остановить пересчет голосов в Джорджии

Трамп указал на необходимость остановить пересчет голосов в Джорджии

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о необходимости прервать подсчет голосов избирателей в штате Джорджия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам действующего президента США, перерасчет голосов в Джорджии должен быть остановлен до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут проверку подписей на бюллетенях отправленных по почте с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Он назвал ручной пересчет голосов в Джорджии "пустой тратой времени".

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Официальные итоги пока не подведены, поскольку еще не завершен подсчет голосов в "колеблющихся" штатах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #выборы #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров