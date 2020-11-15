Трамп указал на необходимость остановить пересчет голосов в Джорджии

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о необходимости прервать подсчет голосов избирателей в штате Джорджия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о необходимости прервать подсчет голосов избирателей в штате Джорджия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам действующего президента США, перерасчет голосов в Джорджии должен быть остановлен до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут проверку подписей на бюллетенях отправленных по почте с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Он назвал ручной пересчет голосов в Джорджии "пустой тратой времени".

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Официальные итоги пока не подведены, поскольку еще не завершен подсчет голосов в "колеблющихся" штатах.