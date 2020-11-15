Полиция Испании ликвидировала группу торговцев оружием из Украины и Латвии

Правоохранительные органы Испании, при поддержке коллег из Европола, устранили группировку нелегальных торговцев оружием, состоявшую из граждан Украины и Латвии.

Правоохранительные органы Испании, при поддержке коллег из Европола, устранили группировку нелегальных торговцев оружием, состоявшую из граждан Украины и Латвии.

Согласно данным опубликованным на официальном сайте Европола, злоумышленники продавали оружие и взрывчатку странам Северной Африки и Ближнего Востока, в отношении которых действует международное эмбарго. По данным спецслужб, преступники осуществляли транспортировку вооружения из Украины на морских судах.

Как уточняет Европол, спецоперация по ликвидации нелегальных торговцев оружием была проведена сразу в трех испанских провинциях. Обнаружить преступников удалось из-за конфликтов внутри группировки и потерей ими контроля над ситуацией.

Информация некоторых СМИ о присутствии среди задержанных граждан России не подтвердилась.