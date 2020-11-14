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23:48   14 Ноября 2020
Политика

Зеленский опубликовал видеообращение к жителям ДНР на русском языке

Зеленский опубликовал видеообращение к жителям ДНР на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к жителям Донбасса. Политик пообещал, что сделает все, чтобы война в регионе закончилась.

Украинский лидер опубликовал данный ролик в своем Telegram-канале. В ходе обращения политик подчеркнул, что Украина открыта для всех жителей ДНР и они могут передвигаться по стране без каких-либо препятствий.

"Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что власти Украины прилагают все усилия, чтобы боевые действия на территории региона завершились. По словам Зеленского, в скором времени контрольно-пропускные пункты утратят свою необходимость.

На данный момент глава Украины находится в больнице. Ранее он получил положительный результат теста на COVID-19.

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#украина #днр #зеленский

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