Сатановский напомнил, как в свое время из Карабаха уходили азербайджанцы

Армяне понимают, что не смогут жить в Карабахе под властью Баку, поэтому они покидают территории, которые по условиям мирного соглашения отойдут Азербайджану. Уходя, армяне вывозят имущество, угоняют скот и зачастую сжигают свои дома и магазины.

Армяне прекрасно понимают, что не смогут жить в Нагорном Карабахе под властью Баку, поэтому они покидают территории, которые по условиям мирного соглашения отойдут Азербайджану. Уходя, армяне вывозят имущество, угоняют скот и зачастую сжигают свои дома и магазины.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя ситуацию в регионе.

По его словам, также, как сейчас оттуда уходят армяне, которые понимают, что не смогут жить при азербайджанской власти, в свое время уходили и азербайджанцы, когда Карабах заняли армяне.

Жить вперемешку, по словам Сатановского, народы могут только в империи. При этом в городах они селятся дисперсно или кварталами, а в деревнях - слободами или отдельно. Но в национальных государствах на такое соседство разных народов нет никаких шансов,

«Одни других перебьют или вытеснят. Это общее правило. Причем действует оно и в религиозной сфере, не только в этнической. Так было и будет, — рассуждает политолог. — Все остальное — теория, а это — практика, которая стоит на тысячелетнем опыте, миллионах и миллионах трупов и скреплена реками крови».

История армян на карабахской земле, которая теперь стала азербайджанской, закончилась так же, как когда-то закончилась история армян в Турции. Так же, как закончилась история евреев в Европе, а до этого – в арабском мире. От этих историй остались одни осколки, напоминает Сатановский, отмечая, что сейчас точно так же заканчивается история христиан на территориях исламских стран.

В подтверждение своих слов историк-востоковед напоминает, что еще в 1938 году более 12,1% населения Азербайджана составляли армяне – их было 388 тысяч, а к нашему времени армян в Азербайджане за пределами Карабахе практически не осталось. Да и в Карабахе до последней войны жило 146 тысяч армян, а останется, по мнению Сатановского, максимум сто тысяч, и то только там, где будут стоять российские миротворцы.

«Азербайджанцев было 58,4% из 3,2 миллионов человек (в 1987 году было 1,8 миллиона — доля армян была еще больше), а сейчас больше 90% — уже из 10 миллионов. Русских, кстати, в 1939 году там было 16,5%, а осталось меньше 1,5%», — подчеркивает эксперт.

В заключение Сатановский отмечает, что такова статистика и с ней не поспоришь. Но эти статистические данные следует иметь в виду, чтобы не удивляться тому, что происходит и еще произойдет в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября 2020 года произошло обострение армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе. Военные действия продолжались до 9 ноября, а в ночь на 10 ноября Баку и Ереван при посредничестве России подписали соглашение о прекращении войны, по условиям которого часть районов региона переходит под контроль Азербайджана. Также соглашение предусматривает размещение российских миротворцев на линии соприкосновения противоборствующих сторон.