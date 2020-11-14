В РФ настаивают на рассмотрении ООН вопроса об освобождении Шугалея

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич обратился к и. о. спецпредставителя Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс с просьбой заняться освобождением российских ученых.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич обратился к и. о. спецпредставителя Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс с просьбой заняться освобождением российских ученых.

Заявление руководителя Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) приурочено к Форуму политического диалога. Мероприятие проходит в данный момент в Тунисе. Александр Малькевич попросил Стефани Уильямс заняться вопросом об освобождении российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана из плена в Ливии. Он отметил, что дипломат может организовать возвращение российских ученых на родину, передает Федеральное агентство новостей.

Глава ФЗНЦ рассказал, что на переговорах в числе 75 делегатов находятся и представители Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые причастны к похищению Шугалея и Суэйфана. Один из них — глава "МВД" ПНС Фатхи Башага претендует на должность премьер-министра североафриканской страны. Малькевич выразил уверенность в том, что граждан России хотят использовать для политического шантажа.

Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживали в частной тюрьме "Митига" с мая прошлого года. По сообщению западных СМИ, ПНС Ливии сообщило в конце октября текущего года, что готово вернуть россиян на родину. Планировалось, что ученые будут переданы в Россию в ноябре, однако этого так и не произошло.

Приводим полный перевод письма главы ФЗНЦ Александра Малькевича: