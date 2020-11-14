Автобусы с жителями Степанакерта начали прибывать в город

После развертывания миротворческих сил России в Степанакерте в город прибыли девять автобусов с жителями города. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

После развертывания миротворческих сил России в Степанакерте в город прибыли девять автобусов с жителями города. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Всего в свои дома в столице Нагорной-Карабахской Республики (НКР) вернулись около 250 человек. Безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения обеспечили российские миротворческие силы.

"Четырнадцатого ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов", — говорится в сообщении Минобороны России.

Недавно лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное соглашение о прекращении режима огня в Нагорном Карабахе. Также стороны договорились о размещении российских миротворцев на территории НКР.