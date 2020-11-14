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20:54   14 Ноября 2020
Происшествия

Умер тренер Академии "Зенита" Геннадий Ермаков

Умер тренер Академии "Зенита" Геннадий Ермаков

Стало известно о смерти заслуженного тренера РСФСР Геннадия Ермакова. На момент смерти ему было 82 года.

В Санкт-Петербурге скончался тренер "Зенита", заслуженный тренер РСФСР Геннадий Ермаков. Он умер в возрасте 82 лет. О точной причине его смерти пока что не сообщается. Когда пройдет церемония прощания с Ермаковым и где он будет похоронен, станет известно позднее.

Добавим, Геннадий Ермаков родился в Новочеркасске 21 марта 1938 года. В начале своей карьеры он выступал за городские команды ЛТИ Ленинград и "Адмиралтеец". До конца своей жизни спортсмен проработал в структуре "Газпром"-Академии "Зенита".

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