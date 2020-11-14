Специалисты из России займутся восстановлением сирийской Пальмиры

Россия и Сирия подписали меморандум о восстановлении исторической части древнего города Пальмира. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Россия и Сирия подписали меморандум о восстановлении исторической части древнего города Пальмира. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дамаск обратился к Москве, попросив помощи в реконструкции Триумфальной арки. Документ был подписан Ассоциацией предприятий каменной отрасли России и Генеральный департамент древностей и музеев Сирии. Целью является восстановление культурного наследия страны, которое пострадало от рук террористов.

Российские специалисты предоставили компьютерные модели памятников археологии в Сирии. Благодаря цифровым моделям, археологи из России и Сирии смогут тщательнее подготовиться к восстановлению древностей. Триумфальная (или Монументальная) арка была построена во II веке н.э. во время правления римского императора Луция Септимия Севера. Она находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.