Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:50   14 Ноября 2020
Происшествия

Летевший в Чебоксары самолет экстренно сел во Внукове из-за неполадок

Летевший в Чебоксары самолет экстренно сел во Внукове из-за неполадок

Пассажирский самолет рейса Санкт-Петербург — Чебоксары совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Причиной приятого решения о посадке стала техническая неисправность воздушного судна: засор в топливной системе аэробуса. В момент происшествия на борту самолета находились 140 пассажиров, а также члены экипажа, пишет канал.

Позднее пресс-служба авиакомпании, осуществляющей перелет, пояснила, что произошедшее не повлияло на безопасность полета. Однако люди продолжили свой путь в Чувашию на резервном борту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #полет #внуково

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров