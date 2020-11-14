Летевший в Чебоксары самолет экстренно сел во Внукове из-за неполадок

Пассажирский самолет рейса Санкт-Петербург — Чебоксары совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Пассажирский самолет рейса Санкт-Петербург — Чебоксары совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Причиной приятого решения о посадке стала техническая неисправность воздушного судна: засор в топливной системе аэробуса. В момент происшествия на борту самолета находились 140 пассажиров, а также члены экипажа, пишет канал.

Позднее пресс-служба авиакомпании, осуществляющей перелет, пояснила, что произошедшее не повлияло на безопасность полета. Однако люди продолжили свой путь в Чувашию на резервном борту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.