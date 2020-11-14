СМИ Германии: Трамп подготовил США «сценарий Лукашенко»

Немецкое издание Der Tagesspiegel провело параллель между президентами США и Белоруссии Дональдом Трампом и Александром Лукашенко.

Немецкое издание Der Tagesspiegel провело параллель между президентами США и Белоруссии Дональдом Трампом и Александром Лукашенко. По словам журналистов, сходство поразительно: глава государства сам объявляет себя победителем, хотя об этом не говорят результаты выборов.

«Люди в стране выходят на улицу, чтобы выступить за признание своих голосов. И, наконец, раздается громкий призыв западного мира к тому, чтобы все еще занимающий свою должность президент признал демократическую реальность. О какой стране идет речь? Вообще-то недавно таким поведением привлек внимание международных СМИ Александр Лукашенко в Белоруссии. Однако теперь это президент США Дональд Трамп, отказывающийся признавать результаты выборов в своей стране», — пишет издание.

При этом складывается щекотливая международная ситуация: если нечто похожее происходило в Белоруссии, американские политики первыми требовали признания результатов честных и свободных выборов и немедленно поднимали вверх указательный палец. А теперь, выдвигая аналогичные требования, им приходится смотреть на собственную страну.

Политолог Иван Крастев в разговоре с The New York Times заявил об «огромном ущербе», наносимом политическим «бульдозером» Трампом внешней и внутренней политике США. Эксперт говорит о «сценарии Лукашенко», при котором главы правительств или президенты хотя и проводят для видимости выборы — но никогда не проигрывают.

Экс-посол США в РФ при президенте Обаме Майкл Макфол пошел еще дальше. Он рассматривает «нежелание президента признавать результаты выборов» как «прощальный подарок автократам всего мира».

Гарвардский историк Сергей Плохий, в свою очередь, характеризует поведение Трампа абсолютно беспрецедентным среди глав государств и правительств в западных демократических странах.

«Также в военных диктатурах правители в большинстве случаев признают результаты выборов и уходят в случае проигрыша», — сказал эксперт.

Примечательно, что в случае с Белоруссией именно госсекретарь США Майк Помпео особенно резко критиковал президента Лукашенко, чью победу он назвал просто-напросто обманом. По словам американского чиновника, люди в Белоруссии «хотят чего-то другого».

«После победы Байдена эти слова приобретают в США новое значение», — заключает Der Tagesspiegel.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. До сих пор не объявлены официальные итоги, хотя некоторые СМИ назвали Байдена новым президентом. Инаугурация 46-го главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.

В Белорусси президентские выбор прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались массовые несанкционированные протесты.

Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. В конце августа следственные органы страны возбудили дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»