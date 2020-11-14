Российские журналисты задали Пашиняну вопросы о Карабахе

Российские журналисты обратились с вопросами к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Российские журналисты обратились с вопросами к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Телеведущий Роман Бабаян и главный редактор RT Маргарита Симоньян попросили его объяснить ситуацию в Нагорном Карабахе. Они поинтересовались, правда ли, что Россия с первого дня конфликта предлагала Еревану различные варианты урегулирования, а Пашинян отказывался от них?

Бабаян спросил, действительно ли Армения часто обращалась за помощью к Москве и сразу получала необходимые системы вооружения? Симоньян попросила Пашиняна рассказать о его переговорах с США и промедлении, в результате которого погибли мирные жители. Вопросы прозвучали в эфире НТВ.