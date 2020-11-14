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20:36   14 Ноября 2020
Политика

Путин провел переговоры с Арменией и Азербайджаном по Карабаху

Путин провел переговоры с Арменией и Азербайджаном по Карабаху

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым.

О переговорах лидеров сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили обстановку в регионе Нагорного Карабаха и дальнейшие меры по деэскалации в регионе, а также реализацию трехстороннего соглашения, вступившего в силу 10 ноября. Соглашение по Нагорно-Карабахской Республике было подписано Алиевым и Пашиняном при содействии российской стороны 9 ноября. Заключение перемирия позволило остановить боевые действия, развернутые в республике 27 сентября. Под контроль Баку переходит три района: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Россия развернет на линии соприкосновения около 2 тысяч миротворцев сроком на пять лет.

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