Трамп осчастливил сторонников эффектным появлением на митинге в США

Действующий президент США Дональд Трамп появился на митинге, который устроили его сторонники, сообщают местные СМИ.

Действующий президент США Дональд Трамп появился на митинге, который устроили его сторонники, сообщают местные СМИ.

Акция в поддержку Трампа проходит в Вашингтоне. Демонстранты заявляют о нарушениях на президентских выборах. Они держат плакаты с надписями "Остановим кражу голосов" и "Сделаем Америку снова великой". Трамп появился в разгар мероприятия, тем самым обрадовав своих сторонников.

Голосование за кандидатов в президенты США состоялось 3 ноября, однако официальные итоги пока не подведены. Республиканец Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден продолжают бороться за высший руководящий пост Америки.