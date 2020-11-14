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20:28   14 Ноября 2020
Политика

Трамп осчастливил сторонников эффектным появлением на митинге в США

Трамп осчастливил сторонников эффектным появлением на митинге в США

Действующий президент США Дональд Трамп появился на митинге, который устроили его сторонники, сообщают местные СМИ.

Акция в поддержку Трампа проходит в Вашингтоне. Демонстранты заявляют о нарушениях на президентских выборах. Они держат плакаты с надписями "Остановим кражу голосов" и "Сделаем Америку снова великой". Трамп появился в разгар мероприятия, тем самым обрадовав своих сторонников.

Голосование за кандидатов в президенты США состоялось 3 ноября, однако официальные итоги пока не подведены. Республиканец Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден продолжают бороться за высший руководящий пост Америки.

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#сша #выборы #трамп

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