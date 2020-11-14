Ищенко объяснил «наив» русских и «хитрость» Лукашенко

Россия не защищает президента Белоруссии Александра Лукашенко, а лишь не заинтересована в разрушении белорусской государственности, считает политолог Ростислав Ищенко.

Россия не защищает президента Белоруссии Александра Лукашенко, а лишь не заинтересована в разрушении белорусской государственности. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко в колонке для издания Украина.ру.

В эти дни некоторые сторонники Лукашенко хвалят его способность одновременно брать деньги у Москвы, договаривается с Западом, а потом снова брать деньги у Москвы. Как считает Ищенко, еще до начала массовых протестов в республике можно было прогнозировать, что как только поначалу перепуганный размахом протеста президент Белоруссии поймет, что удержался, то вернется к своей прежней политике.

«Это не может радовать Россию. Не потому, что "наивные" русские не способны сладить с "хитрым" бацькой, а в силу того, что Лукашенко, приведший Белоруссию к майдану, теперь ведет ее к государственной катастрофе», — написал Ищенко в статье «Карабахские уроки для Лукашенко».

Слова белорусского президента о том, что врачи «могут ехать на работу в Польшу, но потом пусть не возвращаются», а также распоряжение малому бизнесу создать на своих предприятиях профсоюзы под контролем Федерации профсоюзов, толкнет в ряды противников режима даже нейтральных граждан.

Всем в Белоруссии, кто думает, что можно спокойно «заигрывать» с Западом, требуя при этом от Москвы исполнения союзнических обязательств, и что можно пытаться увиливать от реализации данных обещаний, стоит внимательно изучить опыт Второй Карабахской войны и внезапно наступившего мира, заключает Ищенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались массовые несанкционированные протесты.

Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. В конце августа следственные органы страны возбудили дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы, а если действия совершались с использованием СМИ и интернета, как в случае Тихановской, до пяти лет.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, которые ослабили бы власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.