Вячеслав Володин отметил культовые образы Джигарханяна в кино

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин передал соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин передал соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна.

Он отметил, что великий актер входит в плеяду артистов, без которых невозможно представить российскую культуру. Об этом пишет РИА Новости.

"Армен Борисович обладал незаурядным актерским дарованием, обаянием, энергией и трудолюбием. На его счету десятки ярких разноплановых ролей в кино и театре", – сказал он.

Роли, сыгранные Джигарханяном, стали культовыми образами. Володин выделил Горбатого из "Место встречи изменить нельзя" и штабс-капитана Овечкина из "Неуловимых".

Народный артист СССР умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет.