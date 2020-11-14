19:56 14 Ноября 2020Политика
Вячеслав Володин отметил культовые образы Джигарханяна в кино
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин передал соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин передал соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна.
Он отметил, что великий актер входит в плеяду артистов, без которых невозможно представить российскую культуру. Об этом пишет РИА Новости.
"Армен Борисович обладал незаурядным актерским дарованием, обаянием, энергией и трудолюбием. На его счету десятки ярких разноплановых ролей в кино и театре", – сказал он.
Роли, сыгранные Джигарханяном, стали культовыми образами. Володин выделил Горбатого из "Место встречи изменить нельзя" и штабс-капитана Овечкина из "Неуловимых".
Народный артист СССР умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет.