Религиозные взгляды Байдена расстроили митрополита Илариона

Взгляды демократа Джо Байдена противоречат учениям католической церкви. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Взгляды демократа Джо Байдена противоречат учениям католической церкви. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Представитель церкви считает, что взгляды представителя Демократической партии должны соответствовать конфессии, к которой он принадлежит. Иларион выразил надежду, что Байден перестанет поддерживать аборты и операции по смене пола в случае победы на американских выборах.

Байден на основании голосов выборщиков объявил себя новым президентом США, однако официальные итоги будут подведены 14 декабря. Действующий глава американского государства Дональд Трамп отметил, что его соперник поспешил заявить о победе.