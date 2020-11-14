Рар объяснил, почему Европа может забыть о мирных отношениях с США

Немецкий политолог Александр Рар считает, что приход к власти в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена не поможет преодолеть кризиса, возникший в отношениях Вашингтона и Брюсселя.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что приход к власти в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена не поможет преодолеть кризиса, возникший в отношениях Вашингтона и Брюсселя. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

По словам эксперта, американские элиты хотят дисциплинировать Европу и сделать так, чтобы она во всем слушалась США. При этом европейские политики позитивно отреагировали на предварительные итоги американских выборов, подчеркнул Рар.

«Германская элита считает, что при Байдене сейчас будут безоблачные отношения, считает его человеком мультикультурализма, что при нем возобновится сотрудничество в рамках международных организаций и что он вновь будет воспринимать Германию как главного партнера Америки в Европе», — сказал эксперт.

Впрочем, по его мнению, безоблачных отношений между США и Германией все же не будет. И дело тут не в самом американском лидере Дональде Трампе, который, по словам политолога, относился к Европе чуть ли не как к конкуренту.

«Это американские элиты изменили точку зрения на европейцев. Они хотят Европу дисциплинировать. Европа должна Америку во всем слушаться. Вкладывать деньги в Европу, как после Второй мировой, чтобы вести холодную войну с СССР, для США сейчас нет никакого смысла. Стратегические интересы Америки сейчас направлены на Азию и сдерживание Китая. Европа для них даже в качестве плацдарма не настолько интересна и важна», — считает собеседник.

Рар допускает, что Германия начнет в чем-то быстрее договариваться с США, однако возврата к мирным трансатлантическим отношениям уже не будет.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. До сих пор не объявлены официальные итоги, хотя некоторые СМИ назвали Байдена новым президентом. Инаугурация 46-го главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.