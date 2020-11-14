Российский врач сделал тревожный прогноз о коронавирусе в мире

Пандемия коронавируса пришла в мир надолго и застанет еще не одно поколение. Такое заявление сделал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Пандемия коронавируса пришла в мир надолго и застанет еще не одно поколение. Такое заявление сделал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Коронавирус SARS-CoV-2 оседает на стенках верхних дыхательных путей человека, и избавиться от него до конца невозможно, объяснил специалист в комментарии изданию Lenta.ru. По его словам, это заболевание застанет еще много поколений.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 53 млн человек по всему миру с начала пандемии коронавируса. Актуальную информацию о ситуации с болезнью в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.