19:36 14 Ноября 2020Политика
РПЦ призывает религиозных лидеров Армении и Азербайджана к переговорам
Переговоры между представителями духовенства Армении и Азербайджана могут помочь разрешению проблем Нагорного Карабаха.
Переговоры между представителями духовенства Армении и Азербайджана могут помочь разрешению проблем Нагорного Карабаха.
Такое мнение выразил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.
"Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен", — сказал он.
Митрополит напомнил, что религиозные лидеры на протяжении 30 лет, пока длится конфликт, призывали к мирному разрешению ситуации. Предлагаются трехсторонние переговоры с участием патриарха Московского и всея Руси.