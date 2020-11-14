РПЦ призывает религиозных лидеров Армении и Азербайджана к переговорам

Переговоры между представителями духовенства Армении и Азербайджана могут помочь разрешению проблем Нагорного Карабаха.

Переговоры между представителями духовенства Армении и Азербайджана могут помочь разрешению проблем Нагорного Карабаха.

Такое мнение выразил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

"Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен", — сказал он.

Митрополит напомнил, что религиозные лидеры на протяжении 30 лет, пока длится конфликт, призывали к мирному разрешению ситуации. Предлагаются трехсторонние переговоры с участием патриарха Московского и всея Руси.