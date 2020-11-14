Разворот российского транзита ощутимо отразился на Рижском порту

Из-за ограничений в связи коронавирусом, а также антироссийской и антибелорусской политики со стороны официальной Риги, убытки несут все порты Латвии, а не только столичный, пишет издание Baltnews.

Транзит в Рижском порту неумолимо сокращается. За десять месяцев 2020 года в нем перевалили 19,8 миллионов тонн грузов. Этот показатель на 27,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил «РЖД-партнер».

Так, сыпучих грузов перевалено 11,4 миллионов тонн (минус 34,7%), генеральных грузов — 6,1 миллионов тонн (минус 10,5%), а наливных грузов — 2,3 миллионов тонн (минус 24,3%).

Наибольший удельный вес в структуре перевалки за десять месяцев 2020 года был у контейнерных грузов. Он оценивается в 19,3% от общего объема перевалки (минус 14,9% по сравнению с 2019 годом). В целом в 2020 году было перевалено 3,8 миллионов тонн этих грузов, а это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перевалка угля в 2020 году составила 2,5 миллионов тонн (минус 70,7% по сравнению с 2019 годом). Показатель от общего грузооборота порта —12,8%, а годом ранее он составлял 31,8%. Нефтепродуктов в Рижском порту было перевалено 2,2 миллионов тонн — на 25,7% меньше прошлого года и 11,3% от общего объема перевалки.

Перевалка зерна и продуктов из него составила 2,133 миллионов тонн. Уровень увеличился на 25,9% по сравнению с прошлым годом. Перевалка лесоматериалов сократилась на 11,2% и составила 1,8 миллионов тонн.

Всего в прошлом году Рижский порт перевалил 32,8 миллионов тонн грузов, в том числе за десять месяцев —27,3 миллионов тонн.

Ответственные за работу завязанных на транзите и связанных с портом прибалтийской страны предприятий считают, что компенсировать отток грузов будет достаточно сложно. Глава Департамента транзитной политики Министерства сообщения Андрис Малдупс признал, что такое положение дел связано с изменениями энергетической политики Евросоюза и со стремлением России переориентировать свои грузы на свои же порты

«Россия развила собственную инфраструктуру до уровня, когда она может перенаправить стратегические экспортные грузы – такие, как нефтепродукты и каменный уголь, – на свои терминалы. Падение этих двух видов груза сейчас очень серьезно влияет на наши показатели», — сказал Малдупс.

Из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса, а также антироссийской и антибелорусской политики со стороны официальной Риги убытки несут все порты Латвии, а не только столичный, пишет издание Baltnews.

В сентябре республики Балтии запретили въезд ряду официальных лиц Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Лидер страны в ответ заявил, что не будет бороться за то, чтобы его пустили в Прибалтику. Он пообещал решить проблему экономически, переориентируя транзит на Россию. Позже Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова рассмотреть строительство морского терминала в Ленобласти.

Рижский свободный порт расположен на обоих берегах устья Даугавы (Западная Двина), общая территория порта — около 6,3 тысяч гектаров. До 80% грузооборота порта составляют транзитные грузы, направляемые в страны СНГ или получаемые из них.