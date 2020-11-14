Крым продолжает налаживать отношения со странами вопреки провокациям Киева

Крым продолжает налаживать отношения со многими странами, включая контакты с Индией и Китаем, заявил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Крым продолжает налаживать отношения со многими странами, включая контакты с Индией и Китаем, заявил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Политик считает, что Украина пытается обострить обстановку вокруг российского полуострова и помешать налаживанию сотрудничества.

"Крымская платформа", инициированная Киевом, создана для того, чтобы отдать США главную роль в ситуации вокруг Крыма, рассуждает Мурадов. Власти Украины хотят втянуть в обсуждение Запад, чтобы не дать теме российского полуострова уйти из международной повестки. Однако всему миру давно очевидно, что Крым — это регион Российской Федерации.

Мурадов подчеркнул, что Крым работает над развитием отношений со странами Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. Также есть наработки по сотрудничеству со странами Ближнего Востока и Африки.