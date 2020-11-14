Пользователи Сети обсуждают новый имидж поседевшего Трампа

Пользователи Сети активно обсуждают внешний вид президента США Дональда Трампа. Американский лидер появился на публике с новым цветом волос.

Пользователи Сети активно обсуждают внешний вид президента США Дональда Трампа. Американский лидер появился на публике с новым цветом волос.

Некоторым комментаторам показалось, что после кампании к президентским выборам действующий глава государства поседел.

"Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация — видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет вводить локдаун", — заявил он.

Видеоролик, снятый возле Белого дома, показывает общения Трампа с журналистами. Предположения о седине могут не соответствовать действительности, поскольку ранее американский лидер красился в рыжий цвет.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Соперником Трампа был демократ Джо Байден.