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18:56   14 Ноября 2020
Политика

Пользователи Сети обсуждают новый имидж поседевшего Трампа

Пользователи Сети обсуждают новый имидж поседевшего Трампа

Пользователи Сети активно обсуждают внешний вид президента США Дональда Трампа. Американский лидер появился на публике с новым цветом волос.

Некоторым комментаторам показалось, что после кампании к президентским выборам действующий глава государства поседел.

"Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация — видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет вводить локдаун", — заявил он.

Видеоролик, снятый возле Белого дома, показывает общения Трампа с журналистами. Предположения о седине могут не соответствовать действительности, поскольку ранее американский лидер красился в рыжий цвет.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Соперником Трампа был демократ Джо Байден.

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#выборы #трамп #прическа

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