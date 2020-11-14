"Почта России" увеличила зарплаты 225 тысячам сотрудников

В программе повышения заработной платы сотрудников основного производства "Почты России" задействовано около 225 тысяч человек, сообщает пресс-служба компании.

В программе повышения заработной платы сотрудников основного производства "Почты России" задействовано около 225 тысяч человек, сообщает пресс-служба компании.

О повышении зарплаты в компании было объявлено в мае прошлого года, напомнили в пресс-службе "Почты России". Программа постепенно реализовывалась. За этот период зарплаты увеличились у 90% сотрудников компании – около 225 тысяч человек.

Программа повышения заработной почтальонам, почтовых операторов, начальникам отделений, их заместителям и других сотрудников почтовых отделений стартовала с 1 мая 2019 года. Для сортировщиков и водителей – с 1 января 2020 года она была разделена на четыре этапа, и теперь завершился последний.

С 1 ноября повысились зарплаты сотрудников почтовых отделений, водителей и сортировщиков, отмечают в компании.