Путин оказался героем мемуаров бывшего президента США

Бывший президент США Барак Обама написал мемуары, в которых рассказал о впечатлениях от некоторых политических деятелей. Книга выйдет 17 ноября.

Бывший президент США Барак Обама написал мемуары, в которых рассказал о впечатлениях от некоторых политических деятелей. Книга выйдет 17 ноября.

Говоря о лидере России Владимире Путине, государственный деятель написал, что он напоминает ему "суровых боссов", которые раньше властвовали на улицах Чикаго, пишет Daily Mail.

В главе об экс-президенте Франции Николя Саркози автор написал, что тот постоянно выпячивал грудь, как "задиристый петух". Бывшего председателя Китая Ху Цзиньтао он назвал скучным.

Отдельно Барак Обама прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах 2016 года. Политик рассказал, что республиканец стал для американцев "избавлением", так как граждане были напуганы темнокожим президентом.