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18:50   14 Ноября 2020
Общество

Власти Австрии ввели режим карантина из-за коронавируса

Власти Австрии ввели режим карантина из-за коронавируса

Правительство Австрии вводит тотальный карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении правительства от 14 ноября.

Жителям страны категорически запрещается выходить на улицу, почти все торговые точки приостановят свою работу. Покупку продуктов разрешается осуществлять только через онлайн-сервисы. Ограничения в Австрии будут действовать с 17 ноября по 6 декабря.

Правительство страны настоятельно рекомендует гражданам ограничить все социальные контакты в этот период времени. Людям, которые живут одни, посоветовали выбрать одного человека для получения помощи в случае необходимости.

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#австрия #карантин #коронавирус

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