Власти Австрии ввели режим карантина из-за коронавируса

Правительство Австрии вводит тотальный карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении правительства от 14 ноября.

Правительство Австрии вводит тотальный карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении правительства от 14 ноября.

Жителям страны категорически запрещается выходить на улицу, почти все торговые точки приостановят свою работу. Покупку продуктов разрешается осуществлять только через онлайн-сервисы. Ограничения в Австрии будут действовать с 17 ноября по 6 декабря.

Правительство страны настоятельно рекомендует гражданам ограничить все социальные контакты в этот период времени. Людям, которые живут одни, посоветовали выбрать одного человека для получения помощи в случае необходимости.