Суд арестовал мэра Томска Кляйна

Мэр Томска Иван Кляйн арестован решением Кировского районного суда на два месяца, сообщает РИА Томск.

Мэр Томска Иван Кляйн арестован решением Кировского районного суда на два месяца, сообщает РИА Томск.

Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий, за что предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет. Он возглавляет город с 2013 года, является депутатом думы Томской области. Мэр Томска был задержан силовиками 13 ноября, свою вину он не признал. Его арест продлится до 13 января 2021 года. Обязанности главы города исполнит первый заммэра города Михаил Ратнер.

По данным следователей, Кляйн распорядился внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о том, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарно-защитная зона.