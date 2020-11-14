Грузинские власти не поддержали требование оппозиции по перевыборам

Проведение новых парламентских выборов в Грузии не планируется, несмотря на требования оппозиции и проходящие в Тбилиси акции протеста.

Проведение новых парламентских выборов в Грузии не планируется, несмотря на требования оппозиции и проходящие в Тбилиси акции протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" не считает, что проведенные выборы не отражают мнение грузинского народа, поэтому проведение повторного голосования не рассматривается. Такое заявление сделал генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каладзе сообщил, что оппозиции было предложено пересчитать бюллетени с 1,5 тыс. участков, а также ознакомиться с записями видеокамер, чтобы выявить возможные нарушения. Это предложение было отвергнуто.