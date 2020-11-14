Юмористка Борщева отреагировала на госпитализацию Хрусталева

Бывшая участница команды КВН "Сборная Пятигорска" Елена Борщева заявила, что в последнее время телеведущий Дмитрий Хрусталев не жаловался на самочувствие.

Бывшая участница команды КВН "Сборная Пятигорска" Елена Борщева заявила, что в последнее время телеведущий Дмитрий Хрусталев не жаловался на самочувствие.

Борщева не знала, что ее друга госпитализировали. Она сообщила, что соведущего шоу "Вечернего Урганта" постоянно проверяют на коронавирус.

"Я не в курсе этого. Его постоянно проверяют на работе, и у него ничего не было", — пояснила собеседница NationNews.

Напомним, что о госпитализации 41-летнего Хрусталева стало известно вечером 14 ноября. По имеющейся информации, он находится в реанимации в Сестрорецке. В анализах звезды коронавирус не выявили.

Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что Хрусталеву стало плохо. Сейчас врачи ставят юмористу точный диагноз. При этом директор Хрусталева Анна Тригуб отказалась комментировать состояние артиста.

Напомним, что Хрусталев — петербургский КВНщик. Работал на телеканалах ТНТ, СТС, с 2013 года регулярно появляется в шоу "Вечерний Ургант". Тандем с Иваном Ургантом, а также участие в "Камеди вумен" принесли Хрусталеву настоящую популярность,