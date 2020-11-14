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18:25   14 Ноября 2020
Политика

Жапаров ушел с поста президента Киргизии перед выборами

Жапаров ушел с поста президента Киргизии перед выборами

Временно занимающий должность президента Республики Кыргызстан Садыр Жапаров 14 ноября прекратил деятельность на этом посту. Об этом пишут СМИ.

Решение Жапарова связано с планами выдвинуть свою кандидатуру в предстоящей гонке за президентское кресло. Выборы запланированы на 10 января следующего года.

Утром ЦИК республики сообщил, что принял от Жапарова документы для регистрации в избирательной кампании.

Комментируя свои действия, Жапаров отметил, что также приостановил работу главы правительства страны.

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