Жапаров ушел с поста президента Киргизии перед выборами

Временно занимающий должность президента Республики Кыргызстан Садыр Жапаров 14 ноября прекратил деятельность на этом посту. Об этом пишут СМИ.

Временно занимающий должность президента Республики Кыргызстан Садыр Жапаров 14 ноября прекратил деятельность на этом посту. Об этом пишут СМИ.

Решение Жапарова связано с планами выдвинуть свою кандидатуру в предстоящей гонке за президентское кресло. Выборы запланированы на 10 января следующего года.

Утром ЦИК республики сообщил, что принял от Жапарова документы для регистрации в избирательной кампании.

Комментируя свои действия, Жапаров отметил, что также приостановил работу главы правительства страны.