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18:05   14 Ноября 2020
Политика

Экс-главу СНБ Армении подозревают в подготовке убийства Пашиняна

Экс-главу СНБ Армении подозревают в подготовке убийства Пашиняна

Экс-глава СНБ Армении и лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна.

По данным Sputnik, задержание Ванецяна произведено в следственном департаменте СНБ, куда его вызвали.

Накануне правоохранители планировали провести обыск в доме подозреваемого, но силовикам не удалось выяснить место его проживания. Разрешение на проведение обыска было получено по ошибочным данным.

Адвокаты задержанного считают, что сложившаяся ситуация является политическим преследованием.

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