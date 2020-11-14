18:05 14 Ноября 2020Политика
Экс-главу СНБ Армении подозревают в подготовке убийства Пашиняна
Экс-глава СНБ Армении и лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна.
Экс-глава СНБ Армении и лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна.
По данным Sputnik, задержание Ванецяна произведено в следственном департаменте СНБ, куда его вызвали.
Накануне правоохранители планировали провести обыск в доме подозреваемого, но силовикам не удалось выяснить место его проживания. Разрешение на проведение обыска было получено по ошибочным данным.
Адвокаты задержанного считают, что сложившаяся ситуация является политическим преследованием.