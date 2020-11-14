Ургант подтвердил СМИ госпитализацию Хрусталева

Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что его коллега Дмитрий Хрусталев был срочно госпитализирован в сестрорецкую больницу Санкт-Петербурга.

Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что его коллега Дмитрий Хрусталев был срочно госпитализирован в сестрорецкую больницу Санкт-Петербурга.

Хрусталеву действительно стало плохо. В данный момент медики пытаются понять, что с ним случилось, и поставить точный диагноз, объяснил Ургант корреспонденту ТАСС. Сейчас он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Предположительно, 41-летний Хрусталев болен коронавирусной инфекцией.

Дмитрий Хрусталев получил популярность как участник телевизионного шоу "КВН" и соведущий Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант".