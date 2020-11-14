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17:36   14 Ноября 2020
Общество

Артист Дмитрий Хрусталев госпитализирован в пригороде Петербурга

Артист Дмитрий Хрусталев госпитализирован в пригороде Петербурга

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию больницы Сестрорецка, пригорода Санкт-Петербурга, он находится в тяжелом состоянии.

Хрусталева доставили в больницу №40, медики подключили 41-летнего пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. Предположительно он болен коронавирусной инфекцией, пишут средства массовой информации.

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#больница #коронавирус #Хрусталев

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