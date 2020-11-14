Представитель Джигарханяна заявил об открытом формате прощания с актером

Представитель легендарного актера Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября 2020 года, заявил об открытом формате церемонии прощания с артистом.

Представитель легендарного актера Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября 2020 года, заявил об открытом формате церемонии прощания с артистом.

Москва, Ваганьковское кладбище. Именно там 17 ноября пройдет торжественная церемония, где можно будет попрощаться с Народным артистом СССР. На мероприятии будет обязательно соблюдение санитарных мер, заявил Артур Согомонян, представитель покойного актера.

"Поэтому просьба к поклонникам приходить в масках", — привели ТАСС слова друга Джигарханяна.

Актера планируют похоронить рядом с его дочерью, однако Ваганьковское кладбище все еще под вопросом. Ранее сообщалось, что артист оставил после себя лишь одного законного наследника — пасынка Степана.