Эксперт Коротченко объяснил, почему США давят на жалость из-за "Посейдона"
США не располагают средствами защиты от российских ядерных торпед "Посейдон", заявил изданию "Экономика сегодня" главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Создание Россией ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" вызывает опасения в Вашингтоне, заявил помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. По его словам, вопрос соответствия международным нормам использования подобного вооружения беспокоит руководство США.
Российская разработка является подводным беспилотником, несущим ядерный заряд на глубине в километр, отметил Коротченко. Он уточнил, что взрыв такого боеприпаса вызовет огромное цунами, приводящее к разрушениям на расстоянии в сотни километров вглубь от береговой линии. Заявления США о беспокойстве соблюдения международных норм связаны с отсутствием у американцев средств противодействия "Посейдону", уверен эксперт.
"Посейдон" фактически неуязвим, у США нет средств перехвата, поэтому они давят на жалость и на нормы международного права", — подчеркнул Коротченко.