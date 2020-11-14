Эксперт Коротченко объяснил, почему США давят на жалость из-за "Посейдона"

США не располагают средствами защиты от российских ядерных торпед "Посейдон", заявил изданию "Экономика сегодня" главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

США не располагают средствами защиты от российских ядерных торпед "Посейдон", заявил изданию "Экономика сегодня" главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Создание Россией ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" вызывает опасения в Вашингтоне, заявил помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. По его словам, вопрос соответствия международным нормам использования подобного вооружения беспокоит руководство США.

Российская разработка является подводным беспилотником, несущим ядерный заряд на глубине в километр, отметил Коротченко. Он уточнил, что взрыв такого боеприпаса вызовет огромное цунами, приводящее к разрушениям на расстоянии в сотни километров вглубь от береговой линии. Заявления США о беспокойстве соблюдения международных норм связаны с отсутствием у американцев средств противодействия "Посейдону", уверен эксперт.