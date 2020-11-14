САР и Абхазия создадут совместный Совет предпринимателей

Глава правительства Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус принял в Дамаске министра иностранных дел Абхазии Кове Даура.

Глава правительства Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус принял в Дамаске министра иностранных дел Абхазии Кове Даура.

Встреча представителей двух стран прошла за переговорами о совместном сотрудничестве во всевозможных направлениях. Сухум и Дамаск обозначили позицию, что намерены общими усилиями противодействовать ограничительным мерам, которые установили западные государства, пишет Федеральное агентство новостей.

Арнус и Даур подписали документ, который предусматривает создание общего Совета предпринимателей. Кроме того, по итогам встречи появится комитет, задачей которого будет координация работы министерств Сирии и Абхазии. Эти соглашения помогут в запуске экономических инициатив.