Китай наращивает объемы инвестиций в страны АСЕАН

Прямые инвестиции Китая в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за первые три квартала выросли на 76,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прямые инвестиции Китая в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за первые три квартала выросли на 76,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торговля между КНР и членами АСЕАН увеличилась более чем вдвое с 2010 по 2019 год, и в ближайшем будущем ожидается заключение крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле. В регионе с населением около 2,2 млрд человек будут низкие тарифы, более сильные цепочки поставок и единые правила, в том числе для сектора электронной торговли. Это соглашение даст Пекину значительные преимущества перед США и Европейским союзом.

Все это соответствует экономической стратегии КНР в условиях торговой войны с США и пандемии COVID-19, пояснил заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Мы ориентируемся на максимальное расширение региональной торговли и активизацию деятельности, направленной на заключение международных торговых соглашений, добавил Луконин.