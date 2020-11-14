Лекарство от рассеянного склероза ускорило выздоровление больных коронавирусом

Ингаляции на основе синтетических аналогов интерферона-бета-1, которые уже используются для лечения рассеянного склероза, ускоряют выздоровление больных коронавирусом и снижают вероятность тяжелых форм болезней.

Ингаляции на основе синтетических аналогов интерферона-бета-1, которые уже используются для лечения рассеянного склероза, ускоряют выздоровление больных коронавирусом и снижают вероятность тяжелых форм болезней. К такому выводу пришли британские ученые. Статью с описанием исследования опубликовал журнал Lancet Respiratory Medicine.

Ученые считают, что из-за COVID-19 у человека могут появиться тяжелые нарушения в работе иммунитета, массовые воспаления, сформироваться микротромбы и возникнуть другие проблемы со здоровьем. Большие надежды в борьбе с этим возлагают на искусственные аналоги интерферона-бета-1 — белка иммунной системы, который может нейтрализовывать различные частицы вируса.

Ингаляции этого белка направлены на общее укрепление иммунитета легких, а не только на борьбу с коронавирусом, что помогает им справляться с сопутствующими инфекциями, рассказал профессор Саутгемптонского университета (Великобритания) Том Уилкинсон.

Препараты на его основе интерферона-бета-1 уже используются для лечения рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний.

Том Уилкинсон вместе с другими учеными провели первое масштабное клиническое испытание, направленное на лечение коронавируса с помощью синтетического аналога интерферона-бета-1— SNG0001. В опытах участвовали сто британцев, заразившихся COVID-19. Часть из них получала стандартное лечение, часть — ингаляции SNG0001, а третья группа —«пустышки». Ни медики, ни ученые, ни добровольцы не знали, что они получают, что обеспечило максимальную чистоту эксперимента.

Опыты показали, что синтетические интерфероны ускорили выздоровление больных облегчили симптомы болезни. В среднем среди тех пациентов, которые принимали SNG0001, шансов на выздоровление было примерно 2,3 раза больше, чем в остальных группах.

В ближайшее время британские ученые намерены провести более масштабные клинические испытания, которые помогут подтвердить результаты их первых опытов и доказать, что SNG0001 и аналогичные вещества действительно ускоряют выздоровление носителей COVID-19 при их прямом введении в легкие.