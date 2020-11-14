Полиция проверяет данные о "минировании" мечетей в Москве

Злоумышленники анонимно "заминировали" две мечети в Москве. Правоохранители приступили к установлению обстоятельств произошедшего, пишет ТАСС.

Злоумышленники анонимно "заминировали" две мечети в Москве. Правоохранители приступили к установлению обстоятельств произошедшего, пишет ТАСС.

Пять человек были эвакуированы из Мемориальной мечети на Поклонной горе. По предварительным данным, неизвестные распространяли угрозы взрывов, сообщил ТАСС источник правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе заложены взрывные устройства", — сказал собеседник агентства.

Для проверки информации на место произошедшего выехали сотрудники экстренных служб города и правоохранители. Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося и возможные причастные лица.